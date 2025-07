La Gran Bretagna riconoscerà lo Stato di Palestina | anche Starmer in pressing su Netanyahu

Dopo la Francia, anche la Gran Bretagna. Il premier Keir Starmer ha annunciato di voler riconoscere formalmente lo Stato di Palestina già da settembre. Un riconoscimento che arriverà nel caso in cui Israele non accetti un cessate il fuoco nella Striscia di Gaza. Immediata la replica del ministero degli Esteri israeliano, che “respinge la dichiarazione del primo ministro del Regno Unito”, attaccando il “cambiamento di posizione” di Londra che fa seguito “all’azione francese” e alle “pressioni politiche interne”, secondo l’accusa di Tel Aviv. Israele, che continua a martellare la Striscia di Gaza, accusa Starmer sostenendo che la sua mossa “costituisce una ricompensa per Hamas e compromette gli sforzi per raggiungere un cessate il fuoco a Gaza e un quadro per il rilascio degli ostaggi”. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - La Gran Bretagna riconoscerà lo Stato di Palestina: anche Starmer in pressing su Netanyahu

