La Gran Bretagna dice sì allo Stato di Palestina a settembre Trump non gradisce | Mai parlato di questo con Starmer

Il Regno Unito riconoscerò lo Stato della Palestin a il prossimo settembre a meno che Israele non faccia dei passi per mettere fine alla “terribile situazione” a Gaza. Parola del premier britannico Keir Starmer durante la riunione del gabinetto del suo governo. Sindrome di Macron? Anche lui come il presidente francese ha detto che lo farĂ in occasione dell’Assemblea Generale dell’Onu a meno che il governo israeliano non raggiunga un cessate il fuoco a Gaza. L’annuncio di Starmer: sì allo stato di Palestina a settembre. “Affermi con chiarezza che non ci sarĂ l’annessione della Cisgiordania e si impegni in un processo a lungo termine che arrivi alla soluzione dei due Stati”, si legge in una nota diffusa dal suo ufficio. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - La Gran Bretagna dice sì allo Stato di Palestina a settembre, Trump non gradisce: “Mai parlato di questo con Starmer”

Napoli, in consiglio comunale Pd, M5s e Avs portano mozione per riconoscere Stato di Palestina - Tempo di lettura: 3 minuti “Riconoscere la Palestina quale Stato democratico e sovrano”. Lo chiede una mozione all’ordine del giorno del prossimo consiglio comunale di Napoli, convocato per il 23 maggio.

San Potito Ultra si schiera per il riconoscimento dello Stato di Palestina - Il Sindaco e l’Amministrazione comunale di San Potito Ultra hanno espresso pubblicamente la loro posizione con un’iniziativa politica che si inserisce nel solco della delibera del Consiglio comunale n.

Huckabee: «Trump riconosce lo Stato di Palestina? Senza senso» - Il mestiere del pescatore a Gaza è da sempre un atto di coraggio. Nei 17 anni di assedio totale precedenti al 7 ottobre 2023, le barche che lasciavano la costa […] The post Huckabee: «Trump riconosce lo Stato di Palestina? Senza senso» first appeared on il manifesto.

NEWS - La Gran Bretagna riconoscerĂ a settembre lo Stato di Palestina, Starmer: "Ricorderemo i bimbi affamati di Gaza tutta la vita"

Anche la Gran Bretagna annuncia l'imminente riconoscimento dello Stato di Palestina, dopo la Francia, qualche giorno fa, ma anche dopo la Spagna, la Norvegia e la Slovena diversi mesi fa. A oggi sono 147 gli Stati che lo hanno fatto. In questo scenario di p

UK, Starmer: ”A settembre riconosceremo la Palestina. Merz: Domani lanceremo aiuti su Gaza - Video - La morte di Odeh: il prof che aiutò i premi Oscar di No other land è stato ucciso da un colono; Starmer cede, a settembre la Gran Bretagna riconosce la Palestina; Guerra Israele Medio Oriente, Gb riconoscerà a settembre lo Stato di Palestina. LIVE.

MEDIO ORIENTE: Gran Bretagna pronta a riconoscere Stato Palestinese a settembre - Starmer - La Gran Bretagna riconoscerà lo Stato di Palestina a settembre, a meno che il governo israeliano non adotti misure concrete per porr ... Segnala msn.com

TASS * «LA GRAN BRETAGNA RICONOSCERÀ LO STATO DI PALESTINA A SETTEMBRE, AVVERTE IL PRIMO MINISTRO KEIR STARMER» - (Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale) ... agenziagiornalisticaopinione.it scrive