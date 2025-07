La forza di una donna | le anticipazioni delle puntate dal 29 luglio al 1 agosto

Da lunedì 28 luglio alle 17:15 su Canale 5, prende il via La forza di una donna, nuova dizi turca ispirata alla premiata serie giapponese Woman. Una storia intensa e commovente, che racconta la resilienza di una madre malata, il peso dei segreti familiari e la forza dell’amore per i propri figli. Protagonista assoluta è Bahar, una donna che lotta ogni giorno contro la malattia e contro un destino che sembra non lasciarle tregua. Lunedì 28 luglio – Manipolazioni e veritĂ nascoste. Sirin, sorella di Bahar, mette in atto uno dei suoi piani manipolatori per costringere il padre a tornare a casa: finge un rischio di suicidio attraverso una telefonata da parte di un finto analista. 🔗 Leggi su Serietvinpillole.it