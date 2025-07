La ex Lebole è di Patrizio Bertelli Firmato il passaggio di proprietà per 8 milioni di euro

Poco prima dell'ora di pranzo, la ex Lebole è passata ufficialmente a Patrizio Bertelli. Di circa 8 milioni di euro l'investimento messo a punto per acquisire un'area in dissesto da due decenni, coacervo di polemiche e degrado, che finalmente ritroverĂ dignitĂ e una destinazione d'uso consona. Il. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

L'area ex Lebole è di Bertelli, stipulato l'atto di acquisto. Il sindaco: "Ora rigenerazione nel segno della bellezza" - L'area ex Lebole dalle 12 di oggi, 29 luglio 2025, appartiene a Patrizio Bertelli attraverso la società Olmo, partecipata dalla sua immobiliare Peschiera. corrierediarezzo.it scrive

