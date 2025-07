La denuncia di Marevivo | In Ucraina e nella Striscia di Gaza è in corso anche un disastro ambientale

Di Marevivo La guerra semina morte e distruzione. Non passa, si posa. Resta come una coltre letale, contaminando tutto. La guerra uccide il Pianeta: falde acquifere avvelenate, foreste bruciate, mari contaminati. Le immagini dei conflitti arrivano nelle nostre case come una sequenza interminabile di macerie, dolore, vite spezzate. Però, dietro ogni esplosione, colonna di fumo, serie di proiettili sparati, ci sono altre ferite profonde che raramente fanno notizia: quelle inferte all’ambiente e in particolare ai mari e agli ecosistemi che garantiscono la nostra sopravvivenza. La Natura stessa è un’altra vittima degli scontri bellici che infiammano il mondo, colpendo soprattutto l’area del Mediterraneo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - La denuncia di Marevivo: “In Ucraina e nella Striscia di Gaza è in corso (anche) un disastro ambientale”

In questa notizia si parla di: marevivo - denuncia - ucraina - striscia

Giornata degli Oceani: Marevivo denuncia l’overtourism marino - Barriere coralline perse per sempre a causa del surriscaldamento e dell’acidificazione degli oceani, dell’ancoraggio selvaggio e dello snorkeling, ecosistemi di mangrovie devastati per far posto a villaggi turistici, baie soffocate dai natanti, cetacei cacciati dai loro habitat per l’eccessiva presenza umana: la triste lista per raccontare quello che l’overtourism, il turismo fuori controllo, sta causando al mare potrebbe continuare a lungo.