Una brutta storia quella di Asia Cogliandro, la pallavolista con una carriera di 15 anni tra A1 e A2, che ha raccontato di essere stata allontanata dalla Black Angels di Perugia dopo essere rimasta incinta. Una storia che fa male allo sport e a Perugia in particolare, che fa del volley uno dei suoi fiori all'occhiello. Cogliandro è lombarda classe 1996, di ruolo centrale, ex di Perugia con la quale era nel roster per la stagione 202425 e che accusa dunque la sua vecchia società di essere stata "licenziata per gravidanza". Lo sfogo è arrivato in una intervista rilasciata a La Stampa. "Una grande storia d'amore finita con una inconcepibile violenza psicologica di cui non capisco proprio il motivo", afferma.

© Lanazione.it - La denuncia della pallavolista: "Licenziata perché incinta". Il volley perugino nella bufera