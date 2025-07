La conosce su Facebook e la invita a casa | 65enne si risveglia con la casa svaligiata dopo essere stato narcotizzato Arrestata una donna

Una donna conosciuta su Facebook, il primo appuntamento a casa con una birra e poi il sonno profondo e l’appartamento svaligiato. È quanto accaduto ad un 65enne di Sala Baganza, in provincia di Parma, che durante il mese di maggio è stato raggirato da una donna che si faceva chiamare Simona e che a seguito delle indagini coordinate dalla Procura di Parma è stata fermata ed arrestata in un paese pugliese. È ora accusata del reato di rapina. L’incontro a casa poi il sonno profondo. Secondo quanto riferito dalla Gazzetta di Parma, la frequentazione tra i due è iniziata su Facebook, non è chiaro chi abbia contatto chi, ma dopo soli 20 giorni e alcuni messaggi scambiati anche su WhatsApp, l’uomo ha accolto la presunta Simona a casa sua, per approfondire la conoscenza. 🔗 Leggi su Open.online

