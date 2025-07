La conferma dalla Turchia | Il morto è Hayati Aroyo

Di dubbi ce n’erano pochissimi. Nelle ultime ore, però, è arrivata anche l’ufficialità : è di Hayati Aroyo il cadavere carbonizzato ritrovato nel monolocale al piano terra di via Fogagnolo 130 a Sesto San Giovanni. La conferma sull’identità è arrivata alla polizia italiana dalle autorità turche, grazie al confronto tra le impronte in archivio e quelle prese sul corpo. Una conferma che poco sposta nelle indagini della Squadra mobile, che già dalle prime ore si sono concentrate sulla vita del sessantaduenne, da tempo a Milano e con doppia cittadinanza. In città aveva pure una casa, ma l’aveva venduta nel 2022, evidentemente per far fronte a difficoltà economiche. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

