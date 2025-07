La competizione Cina-Usa sulle terre rare si sposta in Myanmar?

Le terre rare rappresentano uno dei grandi foci dell’amministrazione Trump. Fondamentali tanto nell’elettronica di consumo che nella produzione di sistemi militari (radar, missili, satelliti, jet) ed energetici (turbine eoliche, batterie per veicoli elettrici, pannelli solari), questi materiali sono considerati come una delle risorse più strategiche per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti. Pur avendo sul proprio suolo giacimenti piuttosto estesi, come quello di Mountain Pass in California, gli Stati Uniti non dispongono però di riserve significative di alcune tipologie specifiche di terre rare, tra cui le cosiddette terre rare pesanti, che sono fondamentali per l’industria militare e quella high-tech. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - La competizione Cina-Usa sulle terre rare si sposta in Myanmar?

