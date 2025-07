La Cisl | Rete elettrica al collasso E-Distribuzione | Piano straordinario per le emergenze

LA DENUNCIA. Dopo gli ultimi disagi alla rete elettrica dovuti al maltempo, la Flaei Cisl incalza E-Distribuzione e il piano biennale di investimenti: «Servono interventi strutturali, non rattoppi». 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - La Cisl: «Rete elettrica al collasso». E-Distribuzione: «Piano straordinario per le emergenze»

L'allarme arriva da Flaei-Cisl, Filctem-Cgil e Uiltec-Uil. Le tre sigle sindacali hanno inviato una lettera al Ministero dell'Interno per segnalare le gravi criticità nel servizio elettrico gestito da Enel e-distribuzione: blackout, disservizi e turni oltre ogni limite.

