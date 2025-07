La Cina non è l’alternativa ai dazi Usa acquistano sempre meno

L’accordo Usa-Ue sui dazi non piace a molti, ma non sembra esserci alternativa. I dati del commercio estero extra-Ue, pubblicati da Istat, ce lo confermano. A giugno 2025 l’interscambio commerciale con i Paesi extra-Ue27 è aumentato, ma nel secondo trimestre è diminuito l’export. Mentre aumentano gli acquisti dagli Stati Uniti (+45,7 %) e dalla Cina (+25,8 %), diminuiscono invece gli scambi con altri partner, tra cui i Paesi Opec (-20,6 %) e il Regno Unito (–12,9 %). In numeri piĂą concreti, come nel 2024 così anche nel 2025 l’ Ue esporta meno di quanto importa dai partner commerciali. La Cina è uno di questi, ma a sfavore dell’Europa. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - La Cina non è l’alternativa ai dazi Usa, acquistano sempre meno

La Cina ha la sua alternativa al Canale di Panama: in discussione il progetto di una ferrovia che attraversa Perù e Brasile - Una ferrovia transcontinentale che punta a collegare la costa Atlantica del Brasile e quella Pacifica del Perù è destinata a rafforzare la penetrazione strategica della Cina in America Latina, una regione chiave per gli interessi degli Stati Uniti ma non sempre allineata con la linea politica di Washington.

Un’alternativa a OpenAI per influenzare il mondo. Ecco come la Cina si muove in Asia e Africa - “Mentre promuoviamo lo sviluppo della tecnologia di modelli nazionali su larga scala, speriamo anche di mettere a disposizione del mondo la potenza dell’IA cinese”.

Con BeiDou la Cina ha creato l'alternativa alla navigazione satellitare degli Stati Uniti - Con oltre mille miliardi di localizzazioni al giorno, la risposta al gps americano è diventato un sistema globale capace di ridefinire gli equilibri tecnologici, militari ed economici del pianeta

"Il grande colpo" si fa sul campo da golf. Dazi al 15% sui prodotti europei, ma restano più alti sui principali capitoli dell'export Ue. In cambio, Bruxelles si impegna a investire e acquistare beni statunitensi per un valore di almeno 1350 miliardi di euro l'anno.

