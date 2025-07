Ormai pare essere una certezza: il cibo sta cambiando. La storia insegna che i cambiamenti sono necessari, che avvengono ciclicamente per portare a qualcosa di innovativo e positivo, per seguire la direzione che ogni ambito della vita sta prendendo. Cibo del futuro Nel caso dell’alimentazione, anche il cibo deve guardare al futuro, per sopperire a delle necessità ambientali ed etiche. Si parla già da tempo di novel food, del cibo del futuro, a cui bisognerà ricorrere per sfamare la popolazione mondiale, che potrebbe arrivare a superare i 10 miliardi di persone entro la fine di questo secolo, e perché i dannosi cambiamenti climatici stanno già mettendo a rischio milioni di ettari di coltivazioni. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - La cena del futuro: i cibi che arriveranno sulle nostre tavole