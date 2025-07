La Canzone di San Pio del maestro Rico Garofalo vincitrice al Grammy del Catholic Music Awards

Il yenore italiano Luciano Lamonarca, di origini pugliesi e trapiantato negli Stati Uniti d'America, ha vinto la prima edizione dei Catholic Music Awards, come miglior cantante maschile, con la versione in inglese de “La Canzone di San Pio”. Questa prestigiosa cerimonia si è tenuta domenica 27. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

