La Blonde Salad di Chiara Ferragni è finita ko decimando i clienti Crolla il fatturato Tbs Crew via due dipendenti lei si dimezza lo stipendio

I clienti sono scappati quasi tutti da Chiara Ferragni dopo lo scandalo del Pandoro gate, e il dato clamoroso è arrivato dal fresco deposito del bilancio della sua Tbs Crew, che insieme a Fenice era stata coinvolta nell’istruttoria dell’antitrust sul pandoro Balocco. In un solo anno il fatturato si è più che decimato, passando dai 17,66 milioni di euro del 2023 agli appena 1,3 milioni di euro consuntivati al 31 dicembre dell’anno scorso. Così da un utile di 4,4 milioni di euro la Tbs Crew è passata a una perdita netta di 2,282 milioni di euro, ancora assorbibile grazie ai grandi guadagni ottenuti negli anni precedenti. 🔗 Leggi su Open.online

