"Le dichiarazioni rilasciate dall’atleta Asia Cogliandro sono capziose, denigratorie e prive di fondamento e faremo tutto il necessario per tutelare la propria immagine, quella del presidente, del direttore sportivo e della società tutta". La replica della Black Angels Perugia Volley arriva a metà pomeriggio. Ed è una smentita pressoché totale a quanto affermato dall’atleta. "La giocatrice ha comunicato in via informale il suo stato di gravidanza il 20 gennaio di quest’anno – spiega la società –. senza produrre alcuna certificazione medica. il presidente e il direttore sportivo hanno accolto la comunicazione, facendo giustamente interrompere qualsiasi forma di attività fisica dell’atleta, tutelando la privacy e l’aspetto psicologico". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La Bartoccini Volley si difende: "Parole prive di fondamento. E il contratto era già scaduto"