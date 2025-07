Merate, 28 luglio 2025 – “Eravamo annoiati, volevamo solo divertirci”. Per vincere la noia e divertirsi cinque ragazzini di Merate nella notte tra mercoledì e giovedì di settimana scorsa hanno completamente scaricato quattro estintori in un parcheggio pubblico seminterrato, quello di viale Carlo Cornaggia, a due passi dal centro storico e dal municipio. Hanno spruzzato chili di polvere bianca estinguente sia a terra, sia sulle auto in sosta. Non era la prima volta e probabilmente non è stata nemmeno l’ultima. Da inizio anno risulta abbiano infatti svuotato almeno una trentina di estintori e successivamente sarebbe entrati in azione anche in un altro autosilo comunale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - La banda degli estintori di Merate: denunciati 5 amici minorenni. Raffica di danni dopo i raid