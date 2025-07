La Asl sulle infiltrazioni e gli interventi in Oculistica | Nessuna interruzione la seconda sala funziona regolarmente

Sì, una delle sale operatorie di Oculistica è temporaneamente chiusa per le infiltrazioni d'acqua, ma non ci sarebbe nessuna conseguenza per "tutti gli interventi chirurgici" che "vengono regolarmente eseguiti senza alcuna interruzione o limitazione per i pazienti" dato che "la sala operativa di.

"Niente interventi per le infiltrazioni d'acqua in una sala operatoria di oculistica": la denuncia del capogruppo Pettinari - Le forti piogge delle ultime 24 ore avrebbero causato infiltrazioni d’acqua in una sala operatoria di oculistica dell’ospedale di Pescara costringendo a rinviare alcune operazioni chirurgiche previste per la giornata di oggi, martedì 29 luglio.

La Asl sulle infiltrazioni e gli interventi in Oculistica: Nessuna interruzione, la seconda sala funziona regolarmente.

