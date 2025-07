Talento, gol e fantasia: l’ala tedesca arriva in riva al Lago per una cifra importante. Dopo l'exploit con il Celtic saprà ripetersi anche in Serie A? Andiamo a scoprire i suoi numeri nelle competizioni principali. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Kuhn fantacalcio: ruolo, quotazione e statistiche del nuovo giocatore del Como