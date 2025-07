Krstovic in orbita Roma il presidente del Lecce | Non lo ostacoleremo

L’ufficialitĂ di Wesley e l’arrivo di Ghilardi le prossime due mosse della Roma sul mercato, prima di tuffarsi in un agosto che per Massara risulterĂ intenso tanto quanto un luglio agli sgoccioli. L’attenzione si sposta ora in attacco. Se la priorità è un esterno tecnico ed estroso ( Rowe nuova idea ), un occhio è d’obbligo anche sul centro del reparto avanzato, e La Repubblica segnala che in orbita giallorossa resta Nikola Krstovic: dopo un biennio in cui è stato il principale artefice delle due salvezze del Lecce, per il classe 2000 è giunto il momento del salto di carriera, ma il dove è ancora un mistero. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Krstovic in orbita Roma, il presidente del Lecce: “Non lo ostacoleremo”

Krstovic verso Roma: si rinnova la maledizione targata Di Francesco - Per la Roma è tempo di entrate. Dopo la cessione di Abraham e le voci sul possibile addio di Eldor Shomurodov, i giallorossi hanno bisogno di nuovi volti per il reparto offensivo.

Mercato Roma, anche Krstovic in lizza per l’attacco: il Lecce spara alto - L’allenamento di ieri con la maglia della Roma, regalatagli da Mile Svilar, ha fatto immediatamente scattare la sensazione generale che Nicola Krstovic voglia essere preso in considerazione per diventare un nuovo giocatore giallorosso.

Gasperini all’attacco, Abraham possibile sorpresa: Krstovic il Retegui della Roma? - Roma che sta piano piano metabolizzando la notizia dell’imminente arrivo di Gasperini come nuovo allenatore, tra chi si dimostra entusiasta verso un tecnico dalle indubbie capacità e chi nutre ancora qualche dubbio sul suo carattere.

Roma, intesa Krstovic-Gasperini: ora si tratta. Possibile asta per ... - La Roma non ha intenzione di cedere ai giochi del club argentino e ha regolarmente convocato il giocatore per il raduno del 13 luglio proprio per rendere l’idea chiara al presidente Riquelme. Scrive corrieredellosport.it

