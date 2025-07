Kolo Muani Juve si lavora alacremente per chiudere l’affare | i bianconeri e il PSG sono alla ricerca di quel fattore che sbrogli la matassa! I dettagli

Kolo Muani Juve, Madama e il PSG lavorano per la conclusione dell’operazione: mancano due aspetti!. Randal Kolo Muani continua a essere al centro dei pensieri del mercato Juve. La dirigenza bianconera sta lavorando intensamente per riportare l’attaccante francese a Torino. Secondo quanto riportato da Marco Bovicelli, inviato di Sky Sport, la trattativa con il Paris Saint-Germain per il ritorno di Kolo Muani alla Juventus è ancora in corso. La Juventus, che sta cercando di rafforzare il proprio attacco, ha fatto di Kolo Muani una delle sue prioritĂ di mercato, consapevole delle qualitĂ del giocatore e della sua buona integrazione nel club. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Kolo Muani Juve, si lavora alacremente per chiudere l’affare: i bianconeri e il PSG sono alla ricerca di quel fattore che sbrogli la matassa! I dettagli

Ultimissime Juve LIVE: Kolo Muani o Vlahovic? L'”indirizzo” di mister Tudor sembra già definito - di Redazione JuventusNews24 Ultimissime Juve LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Le ultime ore della giornata in casa bianconera.

Kolo Muani Vlahovic, chi tra i due è favorito per guidare l’attacco in vista di Juve Udinese? Tudor sembra orientato verso quella decisione! L’indiscrezione - di Redazione JuventusNews24 Kolo Muani Vlahovic, c’è un favorito per guidare l’attacco bianconero in Juve Udinese: l’orientamento di Tudor.

Kolo Muani Juve, cosa è cambiato tra Thiago Motta e Tudor? «Si vede una differenza importante col nuovo allenatore, ecco perché» – VIDEO - di Redazione JuventusNews24 Kolo Muani Juve: l’analisi di Adriano Bacconi. Le dichiarazioni in Tribuna Juve sulle differenze tra Thiago Motta e Tudor – VIDEO.

