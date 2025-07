Kiss Kiss Way 2025 su TV8 due prime serate con Tananai Annalisa Olly Noemi

Kiss Kiss Way 2025 approda in tv con due imperdibili speciali in prima serata, la line up completa e i conduttori. Dopo aver infiammato le piazze di Napoli, Torino, Corigliano-Rossano, Baia Domizia e Golfo Aranci con cinque spettacolari appuntamenti di due giorni ciascuno e con concerto live finale tra il 30 maggio e il 27 luglio, Kiss Kiss Way 2025 – la grande festa itinerante firmata Radio Kiss Kiss – esplode in tv con due imperdibili speciali in prima serata, sabato 2 e 9 agosto alle 21.30, su TV8, Sky Uno e in streaming su NOW. Due serate-evento della durata di due ore ciascuna, pronte a far rivivere da casa tutta l’energia e le emozioni che hanno travolto migliaia di spettatori dal vivo a Napoli. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu © Spettacolo.eu - Kiss Kiss Way 2025, su TV8 due prime serate con Tananai, Annalisa, Olly, Noemi

