Non è ancora stata restituita alla famiglia la salma di Ana Maria Andrei, la prima escort uccisa lo scorso anno da Vasile Frumuzache, 32 anni, che ha ammesso di essere anche l’autore dell’omicidio di Denisa Maria Adas. I corpi delle due giovani sono stati ritrovati in un casolare a ridosso delle colline delle Panteraie. Il corpo di Ana Maria non è ancora stato riconsegnato ai suoi cari, perchĂ© ci sono vari accertamenti ancora in corso da parte dei carabinieri, diretti dal sostituto procuratore Chiara Contesini. Alcuni di questi riguardano la Bmw di Andrei, trovata nel garage dell’abitazione di Frumuzache. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Killer delle escort. Sulle auto di Ana e Vasile nuovi accertamenti