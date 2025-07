Kiev attacco russo a istituto penitenziario 16 morti

Almeno 16 persone sono state uccise e altre 35 sono rimaste ferite la notte scorsa in un attacco russo contro un istituto penitenziario nella regione di Zaporizhzhia, nell' Ucraina sud-orientale: lo ha reso noto su Telegram il capo dell'Amministrazione militare della regione, Ivan Fedorov, come riporta Ukrainska Pravda. "Nella notte, il nemico ha bombardato la regione di Zaporizhzhia otto volte, in precedenza con le Fab (le bombe aeree teleguidate, ndr). Hanno colpito anche la colonia penale: 16 persone sono morte e 35 sono rimaste ferite", ha affermato Fedorov, aggiungendo che nell'attacco l'istituto penitenziario è stato distrutto e alcune abitazioni vicine sono state danneggiate. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Kiev, attacco russo a istituto penitenziario, 16 morti

Kiev, 'attacco russo su Sumy, 3 morti' - Un attacco missilistico russo su un impianto industriale su Sumy ha provocato tre morti. Lo fa sapere il presidente della regione Oleg Grigorov, come riportano i media ucraini.

Nuovo attacco russo su Kiev, colpiti alcuni edifici residenziali - Nuovo attacco di Mosca nella notte su Kiev. I detriti dei droni russi hanno colpito diversi edifici residenziali nei quartieri Dnipro, Shevchenkivskyi e Sviatoshynskyi.

Allarme aereo in Ucraina: attacco russo con droni Shahed e missili - Un allarme aereo per un attacco russo con droni 'Shahed' è scattato in Ucraina nelle regioni di Kiev, Chernihiv, Sumy, Poltava, Kharkiv, Dnipropetrovsk, Donetsk, Zaporizhia, Mykolaiv e Kherson.

