Kessie in Serie A dopo la rescissione | Pioli è beffato

Le ultime sul centrocampista ivoriano che può far ritorno nel nostro campionato: il punto della situazione Franck Kessié ancora in Italia. Il centrocampista ivoriano, che lo scorso 19 dicembre ha compiuto 28 anni, ha voglia di riabbracciare la Serie A, lasciando l’Arabia Saudita e l’Al-Ahli Sports Club e secondo le ultime indiscrezioni de La Stampa potrebbe ottenere la rescissione consensuale con il club arabo. Kessie riabbraccia la Serie A, ma Pioli è beffato (LaPresse) – Calciomercato.it Il calciatore ha vissuto indubbiamente i migliori anni della sua carriera nel Milan, con cui ha vinto uno Scudetto. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Kessie in Serie A dopo la rescissione: Pioli è beffato

In questa notizia si parla di: rescissione - serie - kessie - pioli

Repubblica: “Torna Insigne: addio al sogno americano rescissione col Toronto, rivuole la serie A” - Repubblica: “Torna Insigne: addio al sogno americano rescissione col Toronto, rivuole la serie A”"> Lorenzo Insigne ha chiuso ufficialmente il suo capitolo canadese: il contratto con il Toronto FC, che lo aveva reso il calciatore più pagato della Major League Soccer dopo Lionel Messi, è stato rescisso con un anno d’anticipo.

Kessie in Serie A dopo la rescissione: Pioli è beffato; Fiorentina, Pioli vuole Kessie per il centrocampo: la situazione.

Kessie torna in Serie A? Il pressing di Stefano Pioli si fa insistente e… Le ultimissime sull’ex Milan - Le ultimissime sull’ex Milan e sul mondo rossonero L’ex centrocampista del Milan, Franck Kessié, si trova al centro di un inte ... Scrive milannews24.com

Kessie, non si placano le voci di un suo clamoroso ritorno in Serie A: potrebbe finire in questa squadra - Kessie, non si placano le voci di un suo clamoroso ritorno in Serie A: potrebbe finire in questa squadra. Segnala milannews24.com