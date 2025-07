Kelly Juve la novità è di quelle che sorprendono | la società cambia idea sul centrale e gli conferisce quello status! Solo in caso di offerte incredibili può partire | cosa risulta

Kelly Juve, l’avventura dell’inglese in bianconero è prossima alla prosecuzione: i bianconeri hanno cambiato idea sul suo conto!. Il mercato Juventus per la difesa, come riportato da Tuttosport, sta seguendo una strategia chiara: reparto che funziona, non si tocca. La Juve ha deciso di non intervenire sul mercato per rinforzare il pacchetto arretrato, se non per occasioni davvero imperdibili. Tra i giocatori che sono considerati fondamentali per il futuro della difesa bianconera c’è senza dubbio Lloyd Kelly, difensore inglese che è riuscito a conquistarsi un posto di rilievo nel progetto tecnico di Igor Tudor. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

