kate middleton il primo messaggio pubblico di charlotte va contro il protocollo

Kate Middleton si è fatta da parte per lasciare spazio a sua figlia Charlotte che è la nuova protagonista della Famiglia Reale britannica, molto piĂą di suo fratello George, destinato a salire sul trono dopo suo padre William. Kate Middleton defilata. In effetti, Kate Middleton non si è piĂą mostrata in pubblico dalla finale di Wimbledon, dello scorso 13 luglio, dove è stata accolta da una vera e propria ovazione dal pubblico. Qualcuno le ha addirittura gridato dagli spalti “ti amo”, contro ogni etichetta e regola di bon ton. La Principessa del Galles è andata in vacanza con la famiglia. Lei, William e i bambini sono stati a Cefalonia, ma questo non ha impedito a suo marito di seguire con interesse l’evoluzione della Nazionale femminile di calcio. 🔗 Leggi su Dilei.it

