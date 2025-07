Juventus | ultime notizie sul calciomercato

Trattative roventi in Serie A Ultime sul calciomercato: la Juventus accelera per riportare Randal Kolo Muani a Torino, con il francese determinato a lasciare il PSG per la stagione 202526. Le indiscrezioni di mercato parlano di una proposta bianconera di prestito oneroso da 10 milioni con obbligo di riscatto a L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus: ultime notizie sul calciomercato

Calciomercato Juventus, Nico Gonzalez sacrificabile: obiettivo 30 milioni - Riuscire a tornare competitiva per la corsa allo Scudetto è l’ obiettivo della Juventus, che vuole di conseguenza vivere un calciomercato da protagonista.

Calciomercato Juventus: l’Arsenal punta un attaccante della Serie A ma…non è Vlahovic! I Gunners vogliono strappare lui dal campionato italiano, ecco chi è - di Redazione JuventusNews24 Calciomercato Juventus: l’Arsenal vuole un attaccante della Serie A ma…non è Vlahovic! I Gunners vogliono lui del campionato italiano.

Calciomercato Juventus, “sgarbo” all’Inter? La società bianconera si inserisce prepotentemente su un obiettivo nerazzurro. Tutti i dettagli di questo possibile duello! - di Redazione JuventusNews24 Calciomercato Juventus, i bianconeri intralciano i piani dell’Inter: si inseriscono per questo giocatore: i dettagli.

Il Milan monitora Vlahovic! Guarda il video completo sul canale YouTube di Fabrizio Romano in Italiano e non perderti le ultime notizie di calciomercato powered by @betsson.sport Vai su Facebook

Juve-David, primo contatto in serata: ecco com'è andato; David parla di Juve e arriva l'offerta! Comolli, ecco il primo riscatto; Juventus, il primo colpo di Comolli è il riscatto di Kalulu: il Milan incassa 14 milioni di euro.

La Juve segna poco? C’è un primato in Europa | Calciomercato - C’è un primato in Europa Calciomercato Storicamente Massimiliano Allegri ha sempre puntato sulla difesa per raggiungere gli obiettivi: meglio prenderne uno in meno che segnare un gol in più. Segnala calciomercato.com