Juventus Pace Armata con Douglas Luiz | Multa e Valigia Pronta per la Premier

Tra Douglas Luiz e la Juventus, è stata raggiunta una “pace armata”. Il centrocampista brasiliano si è presentato alla Continassa dopo aver saltato i primi giorni di preparazione, chiedendo scusa alla societĂ , all’allenatore e alla squadra. Tuttavia, il suo gesto, nato dalla convinzione di non essere stato trattato in modo adeguato (sia in campionato che al Mondiale per Club), evidenzia un rapporto ormai logoro e destinato a concludersi. Douglas Luiz ha giĂ ricevuto una multa che verrĂ detratta dal suo prossimo stipendio. La VolontĂ di Lasciare e il Mercato. A differenza di altri casi di “ammutinamento” per forzare una trattativa (come Koopmeiners con l’Atalanta o Weah, pur se in modo diverso), Douglas Luiz non ha trattative aperte nĂ© intende forzare una destinazione specifica. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com © Gbt-magazine.com - Juventus, Pace Armata con Douglas Luiz: Multa e Valigia Pronta per la Premier

