Juventus nessun difensore dal mercato | Tudor valuta il reintegro di due esuberi

Nuovo giorno di calciomercato alla Continassa per Damien Comolli. Il direttore generale è in difficoltà nel piazzare nuovi colpi, complice anche la mancata cessione degli esuberi. La difesa, già lo scorso anno colpita da numerosi infortuni – tra cui i gravi stop per gli infortuni al crociato di Bremer e Cabal – resta il reparto più delicato. Per questo motivo Igor Tudor ha chiesto rinforzi, ma al momento non sono ancora arrivati. Il tecnico croato, in attesa di novità , sta valutando il reintegro di due giocatori inizialmente messi ai margini del progetto tecnico. L’obiettivo è costruire una Juventus competitiva, anche con le risorse già presenti in rosa. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com © Stilejuventus.com - Juventus, nessun difensore dal mercato: Tudor valuta il reintegro di due esuberi

In questa notizia si parla di: esuberi - juventus - nessun - difensore

Inzaghi in soccorso della Juventus: tesoretto da 78 milioni dagli esuberi - L’ex allenatore dell’Inter, adesso all’Al-Hilal in Arabia Saudita, punta due big in uscita dalla Juve La Juventus protagonista sul mercato e non solo dopo il colpo David, con il canadese che andrà a rinforzare il reparto offensivo dei bianconeri nella prossima stagione.

Milan, ecco gli intoccabili di Allegri: Maignan, Modric, Pulisic e Leao! ? Il mito del posto fisso è tramontato. Il Milan mercoledì alle 13.30 italiane inizierà la sua stagione agonistica con un’amichevole contro l’Arsenal e nessun tifoso ha certezze sulla squad Vai su Facebook

Per me è no! L’avventura Juve finisce qui: gli esuberi, i giocatori in uscita e quelli in bilico; Esuberi Juventus 2025: da Vlahovic a Douglas Luiz, chi parte e quanto costano; Juventus, Tiago Djalò è già a Torino: dubbi sul suo futuro, cessione o conferma?.

Esuberi Juve: un tesoro da 100 milioni - Da Cristiano Giuntoli a Damien Comolli, il ritornello non è cambiato; il mantra della sostenibilità è sempre al primo posto alla Continassa tanto che il direttore g ... Scrive corrieredellosport.it

Sportmediaset - Juve, tre esuberi bloccano il mercato in entrata: Comolli cerca il tesoretto da investire - La Juventus deve cedere prima di acquistare e come spiega Sportmediaset Comolli cercherà un tesoretto da ben tre cessioni: "Il calciomercato della Juventus fatica a decollare. tuttojuve.com scrive