Juventus | neroazzurri insistono su Lookman mercato in decollo

Il mercato si scalda La Juventus mantiene il focus su Randal Kolo Muani, con l’obiettivo di riportarlo a Torino per la stagione 202526. Le indiscrezioni di mercato confermano trattative serrate con il PSG, che valuta il francese 40-45 milioni, mentre i bianconeri spingono per un prestito oneroso da 10 milioni L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus: neroazzurri insistono su Lookman, mercato in decollo

Mercato Juventus, la dirigenza fa sul serio: scout per visionare l’attaccante. Svelato il piano del club bianconero - di Redazione JuventusNews24 Mercato Juventus, si fa sul serio: scout per l’attaccante. Il possibile colpo in Serie A, tutti i dettagli.

Luis Henrique Juventus, il club bianconero può beffare l’Inter: parte la sfida al club nerazzurro! L’indiscrezione incendia il mercato - di Redazione JuventusNews24 Luis Henrique Juventus, i bianconeri piombano sul giocatore che piace all’Inter! L’indiscrezione incendia il mercato: tutti i dettagli.

Mondiale per Club, come cambia il mercato della Juventus | Primapagina - 2025-05-23 16:30:00Non ci risulta al momento nessuna smentita a riguardo dell’ultima notizia pubblicata da CM.

L’Inter accelera su Leoni ma la Juve tenta lo sgambetto. E su Lookman… - Anche le parole di Ausilio hanno confermato la volontà dell'Inter di insistere per Ademola Lookman: gli aggiornamenti ... Riporta fcinter1908.it

Weah-Marsiglia, la Juve vuole l’obbligo - Ecco le ultime novità Da diverse settimane circolano voci sempre più insistenti su un possibile trasferimento di Timothy ... Secondo tuttojuve.com