Juventus Douglas Luiz | Pace Fragile e Addio Imminente

Douglas Luiz, centrocampista brasiliano della Juventus, ha chiuso il caso della sua assenza ingiustificata al raduno della Continassa, ma il suo futuro resta incerto. Il 28 luglio, Luiz si è presentato a Torino, porgendo scuse a squadra, allenatore Igor Tudor e societĂ , come riportato da Sport Mediaset. La Juventus ha L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus, Douglas Luiz: Pace Fragile e Addio Imminente

In questa notizia si parla di: juventus - douglas - luiz - pace

Juventus, con la Lazio ci sarà ancora emergenza. Koopmeiners in dubbio, Douglas può essere una soluzione - Il senso finale è: provateci ancora. Igor Tudor gliel`avrà detto, ribadito, ripetuto e reso in maniera estremamente chiara e cristallina.

Tuttosport – Douglas Luiz sui social, nostalgia Premier. Poi il post: “Amo la Juventus” - 2025-05-11 22:56:00 Fioccano commenti e discussioni a causa dell’ultima news di Tuttosport: Douglas Luiz, la diretta.

Douglas Luiz raccontato da Adriano Bacconi: «La delusione è alta, ha anche pagato una mancanza di umiltà ! Ecco cosa non ha funzionato qui alla Juventus» – VIDEO - di Redazione JuventusNews24 Douglas Luiz è stato raccontato così da Adriano Bacconi. Le dichiarazioni in Tribuna Juve sul centrocampista bianconero e sulla stagione – VIDEO.

BREAKING : Fenerbahce offers SWAP DEAL for Douglas Luiz Read here : https://forzajuventus-1897.com/fenerbahce-offers-swap-deal-for-douglas-luiz/ Vai su Facebook

La Juventus annuncia: "Stiamo facendo le solite plusvalenze farlocche ma per noi non lo sono". E dopo quelle di Cambiaso e Douglas Luiz (giĂ bocciate dalla Consob) arriva quella di Alberto Costa Solo un movimento indegno come quello del calcio italiano Vai su X

Douglas Luiz, storia di un ammutinamento: pace armata con la Juve, multa e valigia pronta; Juventus, rivoluzione senza pace: via Giuntoli, arriva Comolli. Pioli favorito per la panchina; Vlahovic, pace fatta con i tifosi della Juve. Giuntoli: “Incontro per il rinnovo dopo il mercato”.

Douglas Luiz, le scuse non bastano alla Juve - Dopo aver marcato visita al raduno di giovedì scorso, senza alcuna giustificazione o permesso, il brasiliano è tornato ieri alla Continassa, come preannunc ... Da msn.com

Tuttosport - Douglas Luiz-Juventus, niente compromessi: sarà cessione - Il brasiliano è rientrato alla Continassa, ma il club bianconero non intende in alcun modo ridimensionare quanto accaduto. Da ilbianconero.com