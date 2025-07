Juventus | Alisha Lehmann inizia la stagione

Lehmann riparte, Luiz si allontana La Juventus Women ha dato il via alla stagione 202526 il 21 luglio a Vinovo, e il 29 luglio ha accolto Alisha Lehmann al J Medical per le visite mediche di rito. La svizzera, reduce dall’Europeo con la nazionale, si è presentata puntuale, pronta a L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus: Alisha Lehmann inizia la stagione

In questa notizia si parla di: juventus - lehmann - stagione - alisha

Alisha Lehmann al lancio del documentario “Dream like Juventus Women”: «Amo essere alla Juve, ogni mattina mi sveglio e sorrido. Sul mio rapporto con i social media…» - di Redazione JuventusNews24 Alisha Lehmann ha parlato a margine del lancio del documentario “Dream like Juventus Women”.

Alisha Lehmann rimarrĂ alla Juventus - Alisha Lehmann resta bianconera Alisha Lehmann, stella della Juventus Women, sceglie di restare a Torino nonostante la recente rottura con Douglas Luiz, centrocampista della squadra maschile.

Premiazione scudetto Juventus Women: Sara Gama alza il trofeo! PPM come Hulk, Girelli balla e Lehmann… – FOTO e VIDEO - di Mauro Munno Premiazione scudetto Juventus Women: la cerimonia dello Stadium. Sara Gama alza al cielo il trofeo del sesto tricolore.

Alisha Lehmann ha ricevuto una guardia del corpo personale dopo essere stata oggetto di minacce e abusi online crescenti Vai su Facebook

Alisha Lehmann, il messaggio #Juve per Girelli. E quei like di Douglas... Vai su X

Juve Women, ecco Alisha Lehmann per le visite: destino agli antipodi con Douglas Luiz; Alisha Lehmann: “Sul privato mi feriscono. Juve? All’inizio ero senza fiato”; Alisha, i suoi milioni di seguaci e un enorme cruccio per Pia.

Alisha Lehmann, la decisione della Juve è definitiva: ma l'arrivo di Alice Sondergaard ne insidia il trono - Alisha Lehmann, la decisione della Juve è definitiva sul futuro dell'attaccante svizzera star dei social: ma l'arrivo di Alice Sondergaard ne insidia il trono. Segnala sport.virgilio.it

Juve Women, ecco Alisha Lehmann per le visite: destino agli antipodi con Douglas Luiz - La calciatrice svizzera è arrivata al J Medial per iniziare la sua seconda stagione in bianconero, a differenza di quanto successo con l'ex fidanzato ... tuttosport.com scrive