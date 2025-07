Torino, 29 luglio 2025 – Un pericolo Napoli per Jadon Sancho o solo una mossa tattica per creare un po’ di scompiglio? Chissà . Siccome la Juve non ha ancora chiuso per l’attaccante del Manchester United – si aspettano un paio di uscite – il diesse del Napoli Manna ha messo in atto la mossa di disturbo, andando a sondare gli agenti del giocatore nonostante un accordo sulla parola con i bianconeri. Perso Dan Ndoye, finito in Premier a oltre 45 milioni di euro, i partenopei sono a caccia di un sostituto e nella lista ci sarebbe anche Sancho, ma la Juve si sente ancora in vantaggio, forte degli accordi col calciatore in attesa di sbloccare quelli con il Manchester United. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Juve, occhio al Napoli: ipotesi Sancho dopo Ndoye. Milan sempre su Vlahovic