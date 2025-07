Juve i signor no | così Douglas Luiz Vlahovic e Weah bloccano il mercato I nodi da sciogliere

Comolli avrebbe bisogno dei soldi derivanti dalle cessioni per stringere su Kolo Muani, Molina e Hjulmand. Ma l'ostruzione dei tre alle soluzioni di mercato complica tutto. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Juve, i signor no: così Douglas Luiz, Vlahovic e Weah bloccano il mercato. I nodi da sciogliere

In questa notizia si parla di: mercato - juve - signor - così

Mercato Juve: partirà in estate! Via libera per l’assalto dei bianconeri? C’è l’indizio che avvicina questo giocatore a Torino… L’indiscrezione - di Redazione JuventusNews24 Mercato Juve: via libera per l’assalto del club bianconero? Ecco il segnale che avvicina questo giocatore a Torino… Ultimissimi dettagli.

Mercato Juve, è sfida all’ultimo sangue con l’Inter? Il confronto può “accendersi” su quell’attaccante: gli aggiornamenti che possono ravvivare la contesa tra i bianconeri e i nerazzurri! - di Redazione JuventusNews24 Mercato Juve, la sfida con l’Inter può infiammarsi soprattutto per quel giocatore: ecco cosa può accadere!.

Mercato Juve, è lui il sogno della dirigenza bianconera: i bianconeri faranno di tutto per portarlo a Torino - di Redazione JuventusNews24 Mercato Juve, è lui il sogno della dirigenza bianconera: i bianconeri faranno di tutto per portarlo a Torino nel corso della prossima sessione.

?Juve, l'algoritmo di Comolli dice Hjulmand o André. Ma le strade del mercato sono infinite... Vai su Facebook

Juve, i signor no: così Douglas Luiz, Vlahovic e Weah bloccano il mercato. I nodi da sciogliere; Ag. Di Lorenzo: A Firenze collassò per lo stress. La verità su Juventus e Inter; VERGNOSO! PATTI OCCULTI E L'APPOGGIO DEI MEDIA: COSÌ TENGONO IN OSTAGGIO COMOLLI.