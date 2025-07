Justin e Hailey Bieber indossano Skylrk nella versione per lui e per lei

I Bieber sono andati giovedì sera a una festa notturna per il nuovo album di Justin, Swag, al Bird Streets Club, un locale esclusivo a West Hollywood. Justin e Hailey Bieber, come sempre, indossavano abiti un po' spaiati per l'occasione. Hailey era vestita a modo per una serata all'aperto con un completo nero e sandali Chanel muniti di cinturini e pois a forma di coccinella. Justin, invece, sembrava pronto per una delle sue solite attivitĂ da Bieber, andare in studio, giocare a golf, cenare al Bar Pitti, con dei pantaloncini di jeans sotto il ginocchio, una cintura Our Legacy con un cuore stampato e una felpa rosa confetto della sua linea di abbigliamento, Skylrk. 🔗 Leggi su Gqitalia.it © Gqitalia.it - Justin e Hailey Bieber indossano Skylrk nella versione per lui e per lei

