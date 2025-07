Junior Cally | Sanremo è stato traumatico piangevo in mezzo alla strada Ora insegno padel mi sposo e sono finalmente felice

La nuova carriera sportiva e l'amore che ha trovato. Al Giffoni Film Festival il rapper romano si √® raccontato a cuore aperto. 🔗 Leggi su Vanityfair.it ¬© Vanityfair.it - Junior Cally: ¬ęSanremo √® stato traumatico, piangevo in mezzo alla strada. Ora insegno padel, mi sposo e sono finalmente felice¬Ľ

In questa notizia si parla di: junior - cally - sanremo - stato

Junior Cally: ¬ęSanremo √® stato traumatico, piangevo in mezzo alla strada. Ora insegno padel, mi sposo e sono finalmente felice¬Ľ - La nuova carriera sportiva e l'amore che ha trovato. Al Giffoni Film Festival il rapper romano si √® raccontato a cuore aperto

Junior Cally, 'torno a scrivere musica ma basta testi di rabbia'. A Giffoni, 'se ricapitasse Sanremo? magari!' #ANSA Vai su X

Junior Cally: ¬ęSanremo √® stato traumatico, piangevo in mezzo alla strada. Ora insegno padel, mi sposo e sono finalmente felice; Per il management di Tony Effe l‚Äôesclusione dal concerto al Circo Massimo ¬ęrischia di comprometterne immagine e carriera¬Ľ; Chi √® Junior Cally, il rapper delle polemiche a Sanremo che ha qualcosa in comune con Beyonc√©.

Junior Cally: «Sanremo è stato traumatico, piangevo in mezzo alla strada. Ora insegno padel, mi sposo e sono finalmente felice» - Al Giffoni Film Festival il rapper romano si è raccontato a cuore aperto ... Come scrive vanityfair.it

Junior Cally, 'torno a scrivere musica ma basta testi di rabbia' - "Dopo 4 anni torno a scrivere musica, non più testi di rabbia, vince l'amore". Scrive ansa.it