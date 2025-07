Joao Felix ovvero nel calcio più diventi scarso e più puoi guadagnare | se ne va in Arabia per 35 milioni l’anno

Joao Felix è ufficialmente un nuovo giocatore dell’ Al-Nassr, il club arabo in cui gioca anche Cristiano Ronaldo. Proprio l’asso portoghese, stando a quanto riferiscono testate autorevoli, avrebbe spinto per avere in squadra il giovane connazionale. Official Portuguese star João Félix signs for #AlNassr pic.twitter.com8xs8idHwhD — AlNassr FC (@AlNassrFCEN) July 29, 2025 Joao Felix, 25 anni, ha dunque scelto di lasciare il continente europeo per sposare i petrodollari dell’Arabia Saudita. Una parabola discendente calcisticamente triste la sua (solo calcisticamente, non economicamente): qualche anno fa veniva dipinto come il futuro fenomeno del calcio internazionale. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

