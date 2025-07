Joao Felix che spera che Cristiano Ronaldo Link-up possa riaccendere la carriera di calo

2025-07-29 15:35:00 Ecco quanto riportato poco fa: Joao Felix ha completato il suo trasferimento in al-NASSR, l’ultimo trasferimento nella carriera di GlobeTrotting del Forward. Felix ha firmato un accordo di due anni per giocare al fianco di Cristiano Ronaldo e Sadio Mane, con la parte dell’Arabia Saudita che paga al Chelsea un iniziale di 30 milioni di euro. “Sono qui per diffondere gioia”, ha detto Felix alla sua presentazione. “Vinciamo insieme.” È un’altra straordinaria attività dell’agente di Felix Jorge Mendes con il 25enne che continua a mostrare alcun segno di soddisfare il potenziale che ha mostrato da adolescente. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

Milan-Bologna LIVE 0-0: ci prova De Silvestri su errore di Tomori. Joao Felix e Jimenez cercano il dialogo - Milan-Bologna, 36a giornata di Serie A GOAL E AZIONI SALIENTI 4` - Rischia in uscita il Milan con Tomori, gli soffia il pallone Dominguez offrendolo.

Milan-Bologna, Joao Felix: “Futuro? Mi trovo bene qui. Ecco come sto davvero” - Joao Felix, giocatore rossonero, ha parlato a 'Sky Sport' prima di Milan-Bologna, partita della 36^ giornata della Serie A 2024-2025

