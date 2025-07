Jet militare fa una manovra improvvisa e si avvicina pericolosamente al pubblico La Forza Aerea spagnola | Ora vi spieghiamo cosa è successo – VIDEO

Spettacolo sì, ma anche paura. Siamo al Festival Aereo di Gijón che si tiene sulla baia di San Lorenzo. Il pubblico si stava godendo l’acrobazia di un caccia EF-18 Hornet della Forza Aerea Spagnola che però, all’improvviso, ha fatto un passaggio molto vicino all’acqua e alle persone. C’è un momento preciso, ben visibile nei tanti video social, nel quale l’aereo sembra perdere stabilità ma il pilota in una frazione di secondo il pilota aggiusta tutto. “ Video impressionante di un F-18 che effettua un passaggio a Gijón, in Spagn a”, scrive un utente che ha postato il filmato su X. L’account Ejército del Aire y del Espacio spiega: “Il molti ce lo avete chiesto quindi vi spieghiamo cosa è accaduto a Gijón. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Jet militare fa una manovra improvvisa e si avvicina pericolosamente al pubblico. La Forza Aerea spagnola: “Ora vi spieghiamo cosa è successo” – VIDEO

Jet militare spagnolo fa una manovra azzardata e rischia di schiantarsi sul pubblico dell'air show - Durante la diciannovesima edizione del Festival Aereo di Gijón, che si è tenuta domenica 27 luglio sulla baia di San Lorenzo, un momento di spettacolo si è trasformato in attimi di pura tensione per i ... Scrive msn.com