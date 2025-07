Jeep Avenger oltre quota 200.000 | un successo da record nei B-SUV

(Adnkronos) – Con oltre 200.000 ordini raccolti a partire dal debutto, Jeep Avenger si è affermata come protagonista assoluta nel segmento B-SUV europeo. Progettata in Italia, precisamente a Torino, questa compatta ha rapidamente scalato le classifiche: nei primi sei mesi dell’anno si è posizionata come B-SUV più venduto nel continente con una quota del 10,9%, . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

