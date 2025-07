Jason momoa condivide il motivo personale dietro la serie chief of war di apple tv

Il prossimo progetto di Jason Momoa, prodotto da Apple TV+, rappresenta un’importante incursione nel racconto delle origini e della storia delle monarchie hawaiane del XVIII secolo. La serie, intitolata Chief of War, si concentra sulla lotta per l’unificazione di Hawai’i e vede Momoa nei panni di Ka’iana, un guerriero e principe di Puna. Oltre a interpretare il ruolo principale, l’attore è anche co-creatore e regista del progetto. l’impegno culturale di Jason Momoa nella serie. un omaggio autentico alle radici hawaiane. In quanto nativo delle Hawaii, nato a Honolulu, Jason Momoa ha manifestato una forte dedizione alla realizzazione di questa produzione. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Jason momoa condivide il motivo personale dietro la serie chief of war di apple tv

