Jannik Sinner in doppio misto agli US Open wild card ad Alcaraz e Djokovic! Invitati Errani-Vavassori

Il torneo di doppio misto adotterà una formula particolare agli US Open, ultimo Slam della stagione che andrà in scena sul cemento di Flushing Meadows. L'appuntamento a New York è per martedì 19 e mercoledì 20 agosto con in palio un montepremi di 1,4 milioni di dollari per chi riuscirà ad alzare al cielo il trofeo, è previsto un tabellone composto da 16 coppie con match a eliminazione diretta a partire dagli ottavi, tutto da disputare in un paio di giorni. Otto coppie sono state ammesse di diritto dagli organizzatori, combinando i ranking ATP e WTA. Jannik Sinner, numero 1 del mondo, giocherà insieme alla statunitense Emma Navarro, ma ci saranno altri big del circuito: il tedesco Alexander Zverev (con Belinda Bencic), lo statunitense Taylor Fritz (con Elena Rybakina), il britannico Jack Draper (con Paula Badosa), il norvegese Casper Ruud (con Iga Swiatek), il russo Daniil Medvedev (con Mirra Andreva), il danese Holger Rune (con Amanda Anisimova), lo statunitense Tommy Paul (con Jessica Pegula).

