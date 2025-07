Iveco Elkann chiude la vendita | il settore militare a Leonardo quello civile all’indiana Tata Motors

Accelerazione per la vendita di Iveco. Il settore militare sarĂ ceduto a Leonardo insieme al partner tedesco Rheinmetall, il settore civile – che produce camion commerciali, autobus e motori – andrĂ al gruppo indiano Tata Motors. La doppia operazione dovrebbe ricevere mercoledì 30 luglio un via libera sostanziale dal consiglio di amministrazione di Iveco Group, che si riunisce a Torino per l'approvazione dei risultati del primo semestre. NovitĂ dovrebbero uscire anche da Roma, dal cda di Leonardo, anch'esso fissato per la relazione semestrale, ma con l'attenzione rivolta alle decisioni della controparte torinese.

In questa notizia si parla di: iveco - settore - vendita - militare

