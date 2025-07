Iveco | Calenda Meloni ricorra a golden power su vendita a Tata

ROMA – La presidente del Consiglio deve ricorrere al Golden Power dinanzi alle notizie dell’intenzione di Exor di vendere il settore civile di Iveco all’Indiana Tata. Lo ha chiesto il leader di Azione, Carlo Calenda, in una conferenza stampa a cui hanno partecipato anche Ettore Rosato, Elena Bonetti, Fabrizio Benzoni e Giulio Sottanelli. Calenda ha ricordato come il gruppo Iveco abbia 14mila dipendenti in Italia e 36mila in altri Paesi europei. “E’ un altro pezzo di Italia che rischia di andarsene”. “Non parlo del fatto che oggi il gruppo Stellantis non arriverà a produrre in Italia 400mila vetture e non parlo delle affermazioni del ministro Urso in proposito che appartengono alla fantascienza. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

