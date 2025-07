Iveco a un passo dalla cessione Exor | Trattative in stato avanzato

Exor, la holding della famiglia Agnelli-Elkann, ha fatto chiarezza sulla situazione legata alla cessione di Iveco, una delle società di sua proprietà . E ha confermato, in una nota, che le trattative per la vendita sono in stato avanzato. Nel breve comunicato si legge: «Sono in corso discussioni in stato avanzato per potenziali operazioni riguardanti il settore della difesa, da un lato, e la restante società dall’altro. Il consiglio di amministrazione sta analizzando e valutando attentamente tutti gli aspetti di queste potenziali operazioni. Nel farlo, il consiglio tiene nella dovuta considerazione gli interessi di Iveco Group e di tutti i suoi stakeholder, compresi azionisti, dipendenti e clienti, e terrà informato il mercato». 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Iveco a un passo dalla cessione, Exor: «Trattative in stato avanzato»

Roma, sindaco Gualtieri sulla questione stadio a Pietralata per i giallorossi: «Si farà , stiamo già in uno stato avanzato» - Roma, le dichiarazioni del sindaco Gualtieri sulla questione stadio a Pietralata per i giallorossi Il Tempo ha fatto il punto sulla situazione che riguarda lo stadio della Roma a Pietralata, in seguito alle proteste di lunedì.

Stadio della Roma a Pietralata, Gualtieri dopo le proteste: “Si farà , siamo in stato avanzato” - Non ci sono dubbi, per il primo cittadino di Roma il rinvio dei lavori per lo stadio a Pietralata dopo le proteste dei comitati è solo temporaneo.

Trovato un cadavere nel Tevere a Ponte Vittorio Emanuele II, è in avanzato stato di decomposizione - Macabro ritrovamento nel Tevere a Roma, dove dei passanti hanno dato l'allarme per un cadavere a Ponte Vittorio Emanuele II.

Iveco conferma le voci di cessione: In corso discussioni avanzate; Iveco, trattative in fase avanzata per cessione Idv; Iveco non fa l'indiana e conferma le indiscrezioni dei media sulle trattative con Tata Motors e Leonardo.

Il Gruppo Iveco conferma trattative avanzate per la cessione. Focus sulla divisione militare IDV, strategica per l'Italia e l'Europa - Confermate discussioni su una possibile vendita e sullo spin- Scrive msn.com

Iveco, è (quasi) fatta: pronta la cessione della Difesa a Leonardo e dei camion a Tata - L’annuncio ufficiale potrebbe arrivare già mercoledì 31 luglio, in occasione del consiglio di amministrazione e della pubblicazione dei conti trimestrali ... Come scrive affaritaliani.it