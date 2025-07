IT | Welcome to Derry ecco il nuovo trailer della serie prequel da Stephen King in arrivo su Sky e NOW

Online il teaser trailer ufficiale di IT: Welcome to Derry, la serie prequel ambientata nell’universo creato da Stephen King e diretta da Andy Muschietti. È disponibile il nuovo teaser trailer italiano di IT: Welcome to Derry, nuova attesissima serie Sky Exclusive e HBO ambientata nell’universo narrativo di Stephen King (qui il precedente teaser trailer ). Ispirata al romanzo cult pubblicato nel 1986, la serie è sviluppata da Andy Muschietti (già regista dei due film It e It – Capitolo due ), insieme a Barbara Muschietti e Jason Fuchs. Prodotta da HBO e Warner Bros. Television, IT: Welcome to Derry debutterà da ottobre in esclusiva su Sky e sarà disponibile in streaming solo su NOW. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu © Spettacolo.eu - IT: Welcome to Derry, ecco il nuovo trailer della serie prequel da Stephen King, in arrivo su Sky e NOW

In questa notizia si parla di: trailer - welcome - derry - serie

GTA VI: Nuovo Trailer e tanti dettagli - Grand Theft Auto VI si è rivelato in tutto il suo potenziale con il secondo trailer ufficiale, pubblicato da Rockstar Games in un momento totalmente inaspettato.

The Conjuring: Last Rites | Il trailer è in arrivo, ecco un assaggio - The Conjuring: Last Rites, quarto capitolo della famosa saga horror che ha avviato il ConjuringVerse, approderà nelle sale a fine estate 2025.

L'Estate nei tuoi occhi 3, svelati data di uscita e teaser trailer dell'ultima stagione - Come anticipato già dallo scorso anno, su Prime Video torna l'acclamatissima serie teen drama L'estate nei tuoi occhi (The Summer I Turned Pretty) con la terza stagione.

Benvenuti a Derry, un posto bellissimo dove "ogni tanto succedono delle cose”. Al link vi mostriamo il nuovo trailer della serie prequel di #IT #WelcomeToDerry, in arrivo su #Sky e @NOWTV_It a ottobre: Vai su X

Benvenuti a Derry, un posto bellissimo dove "ogni tanto succedono delle cose”. Al link vi mostriamo il nuovo trailer della serie prequel di #IT #WelcomeToDerry, in arrivo su #Sky e NOW a ottobre: Vai su Facebook

IT: Welcome to Derry si svela in un terrificante teaser trailer ufficiale; It – Welcome to Derry, il nuovo teaser trailer della miniserie; It: Welcome to Derry, online il nuovo teaser trailer in italiano.

It: Welcome to Derry, online il nuovo teaser trailer in italiano - Dall’universo di It, nato dalla mente del maestro dell’horror Stephen King, arriva la nuova attesissima serie targata HBO, che esplora ed espande il mondo dei due blockbuster diretti da Andy ... Si legge su tg24.sky.it

It: Welcome to Derry, il trailer in italiano della serie prequel - È disponibile in italiano il nuovo teaser ufficiale di It: Welcome to derry, l'attesissima serie drammatica HBO e Sky Exclusive, targata Warner Bros. Secondo ansa.it