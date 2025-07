ISTAT | l’Irpinia perderà 77mila abitanti entro il 2050

Tempo di lettura: < 1 minuto Un esodo lento ma inesorabile sta svuotando l’ Irpinia. Secondo una simulazione dell’Istat, entro il 2050 la provincia di Avellino potrebbe perdere 77.490 residenti, passando dagli attuali 394.713 abitanti a 317.223. Una riduzione drammatica che coinvolge non solo le aree interne e rurali, ma anche il cuore urbano del territorio. Per la città capoluogo, Avellino, il declino è già segnato. Nel 2024 i residenti erano 52.121, ma il dato è destinato a scendere: 49.320 nel 2034 e 43.445 nel 2050. In totale, una perdita di 8.676 abitanti in 25 anni, con una media di 347 persone in meno ogni anno. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

