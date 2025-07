Israele l’Olanda vieta l’ingresso a ministri Smotrich e Ben-Gvir | Tel Aviv convoca l’ambasciatore

(Adnkronos) – Paesi Bassi 'vietati' per il ministro israeliano delle Finanze Bezalel Smotrich e il ministro della Sicurezza nazionale Itamar Ben-Gvir. Il governo olandese, riferiscono i media locali come rilanciano anche quelli israeliani, ha vietato loro l'ingresso nel Paese, nel contesto di una serie di misure per fare pressioni su Israele di fronte alla situazione . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo piĂą amici che nemici”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it