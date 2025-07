Ischia libri d’A…Mare si chiude lunedì 4 agosto con Amedeo Colella cultore di napoletanità

“Ischia libri d’A.Mare”, la rassegna letteraria organizzata dall’Associazione Culturale Mare, Sole e Cultura con il contributo della Regione Campania (nell’ambito del Piano di promozione culturale 2025), in collaborazione con il Comune di Lacco Ameno e l’Albergo della Regina Isabella, e che in occasione delle commemorazioni per i 430 anni della morte di Torquato Tasso è dedicata al tema “Il tempo ritrovato”, chiude la XXIX edizione con una serata dedicata al tempo della leggerezza. Lunedì 4 agosto, alle ore 21.30, in Piazza Santa Restituta (Lacco Ameno – Ischia) Amedeo Colella autore di “Napoli due volte al dì” (Mondadori) insieme a Gianni Ambrosino, direttore del tg di Canale 21, racconterĂ una cittĂ formidabile, sempre fuori dagli schemi e con uno schema tutto suo. 🔗 Leggi su Ildenaro.it