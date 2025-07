Il mondo Marvel si arricchisce di nuovi protagonisti e di approfondimenti sulla figura di Reed Richards, interpretato da Pedro Pascal, nel film The Fantastic Four: First Steps. La pellicola evidenzia come questa versione del personaggio possa superare in intelligenza e capacità il celebre Tony Stark, interpretato da Robert Downey Jr., consolidando la posizione di Richards come uno dei geni più avanzati dell’universo cinematografico Marvel. Questo articolo analizza le caratteristiche distintive di Reed Richards in questa nuova interpretazione, il contesto del suo universo alternativo e le implicazioni future all’interno della saga MCU. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Iron man perde il suo titolo più importante a un altro eroe nel mcu